Aprenda a recuperar mensagens e conversas excluídas por engano no WhatsApp

Não há qualquer espaço para dúvidas quando o assunto é a popularidade do WhatsApp. Indiscutivelmente, o app revolucionou a forma como nos comunicamos com nossos amigos e parentes e por esse motivo foi adquirido pelo Facebook por mais de US$ 16 bilhões no começo deste ano.

Apesar de tanta popularidade, o serviço de comunicação instantânea carece de um sistema de backups eficiente e de fácil compreensão. Para os usuários do Android, por exemplo, é possível reaver as conversas trocadas nos últimos sete dias – mais tempo que isso é impossível.

Como se não fosse suficiente, reaver tais mensagens não é uma das tarefas mais simples e há grandes chances de não funcionar corretamente. Apesar disso, se você perdeu ou excluiu uma conversa acidentalmente, talvez valha a pena a tentativa.

Reavendo mensagens excluídas há mais de 24 horas

Se a conversa ou as mensagens que você está tentando recuperar tenham sido trocadas há mais de um dia, então você terá que executar um procedimento diferente e um pouco mais complicado para reavê-las.

Passo 1

Neste caso, antes de qualquer coisa, é preciso lembrar qual o dia exato em que a conversa ou as mensagens foram trocadas. Com isso em mente, é hora de instalar um gerenciador de arquivos para Android no seu dispositivo móvel. Uma boa dica é o Web PC Suite.

Passo 2

Após a instalação, acesse o Web PC Suite no seu dispositivo e o conecte ao computador.

O Web PC Suite é um aplicativo que permite ao usuário gerenciar os arquivos do celular diretamente do computador, sem a necessidade de conectá-lo via cabo USB. Tudo o que é preciso é que os dois aparelhos estejam conectados à mesma rede sem fios.

Para conectar o dispositivo móvel ao computador, o usuário tem que abrir um navegador e digitar a URL fornecida pelo aplicativo na barra de endereços. Uma vez feito isso, pode-se gerenciar qualquer tipo de arquivo diretamente do navegador sem complicações.

