Apresentador de TV é encontrado morto em Altamira

Lu Brasil era conhecido na cidade por apresentar quadro de entretenimento em programa de televisão

O apresentador de TV Lu Brasil, conhecido em Altamira, no sudoeste paraense, foi encontrado morto em casa, na tarde desta terça-feira (26), em uma alameda ao lado da Rua Osório de Freitas, no bairro Brasília. O corpo foi encontrado por policiais militares, após duas faltas consecutivas do apresentador no trabalho, o que gerou a preocupação dos colegas. Lu Brasil era conhecido na cidade por apresentar um quadro de entretenimento em um programa da televisão local.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e viaturas da Polícia Militar estiveram no local. De acordo com os peritos, o apresentador tinha cortes na boca, teve os pés amarrados e uma rede enroscada no pescoço. O assassinato teve características de crueldade. Ainda segundo a perícia, o corpo já estava em avançado estágio de decomposição e contava, pelo menos, 48h de óbito.

A Polícia Civil de Altamira vai investigar o caso.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...