Apresentador Gugu Liberato é enterrado sob aplausos em São Paulo

O corpo do apresentador Gugu Liberato foi enterrado hoje por volta das 12h10 (de Brasília), no cemitério Gethsêmani, na Vila Sônia, em São Paulo.

O sepultamento foi aplaudido por milhares de fãs que compareceram ao local. O túmulo, no entanto, foi cercado por grades para que a família tivesse mais privacidade.

“Ei, Gugu, já disse que te amo hoje?”, gritaram os fãs, imitando a homenagem feita ao apresentador no reality show Canta Comigo.

A família do apresentador também foi homenageada. Dona Maria do Céu, mãe de Gugu, foi aplaudida ao chegar ao local do sepultamento. Ela acenou e agradeceu o carinho.

O corpo do apresentador Gugu deixou a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) por volta das 10h25 de hoje em um cortejo até o cemitério. O caixão foi colocado em cima do carro do Corpo de Bombeiros.

O corpo de Gugu foi velado na Alesp desde a manhã de ontem. O apresentador recebeu o último adeus de milhares de fãs. Amigos pessoais e famosos também estiveram na assembleia.

A morte de Gugu Liberato foi anunciada pela família na última sexta-feira (22), após o apresentador sofrer um acidente doméstico dois dias antes. De acordo com nota oficial, ele teve uma queda acidental de uma altura de cerca de quatro metros quando tentava fazer um reparo no ar condicionado instalado no sótão de sua casa, em Orlando (EUA). Ele teve morte encefálica.

Por:Do UOL, em São Paulo 29/11/2019 12h11

