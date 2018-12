Apresentadora exibe curvas na web e leva fãs ao delírio. Veja as fotos

Gil Jung esbanja sensualidade em fotos publicadas em seu perfil no Instagram. (Foto: Reprodução)

A modelo e atriz Gil Jung leva os seguidores ao delírio com cada foto postada no Instagram ao exibir as curvas e esbanjar sensualidade. No clique feito há poucas horas o entusiasmo não foi diferente.

A apresentadora do programa “Diário Quase Secreto”, do canal Multishow, ficou conhecida principalmente por ter estampado diversas revistas masculinas como a Playboy e a Sexy.

As publicações da modelo giram em meio a uma pose sexy e mensagens positivas.

Veja imagens:

(Com informações do portal CM7)

