Apresentadora mostra corpão e fãs elogiam na web

Às vésperas do Natal e no início do verão, a apresentadora Gil Jung deu um presente para os fãs.

Nesta quinta-feira (20), em uma rede social, a apresentadora mostrou todo o charme e sensualidade ao dar dicas sobre saúde e boa forma, mas sem deixar o lado sexy de lado.

Os fãs não perderam tempo em elogiar a saúde da beldade.

“A cada dia ficas mais linda”, escreveu um fã.

“Que mulher. Que saúde”, escreveu outro fã.

Gil Jung sempre vem participando de campanhas publicitárias, mas sem deixar o charme de lado.

