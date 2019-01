Aprovação de candidatos da periferia de Belém e região metropolitana é destaque nas redes sociais

(Foto:Vanessa Van Rooijen)- Dezenas de posts estão sendo compartilhados por pessoas que se emocionaram com os depoimentos após aprovação na UFPA

Com a divulgação do listão de aprovados no vestibular da Universidade Federal do Pará (UFPA), nesta terça-feira (29), as redes sociais foram inundadas por dezenas de publicações emocionantes de amigos, pais e familiares de calouros, e compartilhados por centenas de pessoas que vibraram juntas com a conquista desses estudantes.

Além da felicidade sem tamanho, o que tem chamado a atenção são as postagens que falam da história de superação dos aprovados que vem de periferias de Belém e região metropolitana de Belém, além de outros municípios paraenses.

Os comentários são diversos e os compartilhamentos só aumentam, demonstrando o quanto essa conquista é importante e desejada para essas pessoas.Confira alguns depoimentos emocionantes:

“A universidade é pública, é da comunidade”, diz socióloga

De acordo com a socióloga Rachel Abreu, a periferia está chamando atenção pelas aprovações no vestibular porque são muitos os fatores que dificultam a entrada desses jovens nas universidades públicas.

A desigualdade de acesso a uma educação pública de qualidade e a insuficiência de oferta de vagas são algumas dessas dificuldades, “sem esquecer o caráter excludente nos processos de seleção”, complementa Rachel.

A socióloga também destaca que “não podemos deixar passar despercebido que está havendo um furo neste bloqueio, que reflete a luta pela democratização da educação pública, para que o ensino superior seja uma realidade para os que ainda não passaram.”

Rachel explica ainda que esse resultado mostra como o espaço do conhecimento superior pode ser ressignificado.

“A universidade é pública, é da comunidade”, frisa a pesquisadora, cuja afirmação se reflete nos posts e nos comentários nas redes sociais. “A universidade pública é um direito de todas e todos e é necessário devolver o conhecimento à comunidade, onde a educação de qualidade não chega.”

