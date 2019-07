Para a região foram nomeados 29 agentes. Nomes haviam sido homologados no Diário Oficial do Estado em 26 de junho.

Aprovados no concurso da Susipe para o Baixo Amazonas têm nomeação publicada pelo governo — Foto: Divulgação/Susipe

Os 29 agentes prisionais aprovados no concurso da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) para a região do Baixo Amazonas, foram nomeados pelo Governo do Estado nesta segunda-feira (15) no Diário Oficial do Estado. O resultado final havia sido divulgado e homologado no dia 26 de junho.

Veja a nomeação dos agentes prisionais

Ao todo, 486 candidatos foram nomeados, conforme a ordem de classificação dos aprovados no concurso. Do total, 157 homens e 28 mulheres atuarão em unidades prisionais da Região Metropolitana de Belém. Já na região Guamá foram aprovados e nomeados 224 homens e 10 mulheres. Para a região Carajás, as nomeações foram de 16 homens e 4 mulheres; para a região Xingu foram 16 homens e 2 mulheres; e para a região Baixo Amazonas foram nomeados 25 homens e 4 mulheres.

Aos nomeados, a Secretaria de Estado de Administração (Sead) informou que no site da pasta é possível ter acesso às declarações necessárias para uso dos candidatos nomeados em concursos.

Por G1 Santarém — Pará

