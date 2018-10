Apuração no Pará bate o tempo recorde-Jacareacanga,foi a primeira cidade a terminar apuração e a transmissão de dados.

TRE no Pará divulgou o resultado da eleição para governador em menos de duas horas após início da contagem

(Foto: César Perrari) – Matematicamente, o paraense conheceu o seu novo governador, às 18h52, deste domingo (28). Com 92% das urnas apuradas, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) confirmou Helder Barbalho (MDB) eleito. O candidato teve, 55,43% dos votos válidos. Seu adversário, Márcio Miranda (DEM) fechou com 44,57%. Os votos brancos somam 1,97% e os nulos, 9,68%. A abstenção registrada é 23,21%.

Em coletiva à imprensa, a presidente do TRE, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro avaliou o pleito de forma positiva. “Registramos os pontos que deram problemas na eleição anterior e trabalhamos para que, neste segundo turno, eles não se repetissem. Esta eleição podemos dizer que foi conduzida e finalizada com êxito da justiça eleitoral e de todos que trabalharam conosco”, agradeceu.

Em Belém, a votação finalizou às 18h25. O TRE considera o horário um recorde em todos os pleitos. “Mais uma vez, vimos que, a biometria não foi o fator que causou problema diretamente nos atrasos e filas, em relação às eleições do primeiro turno. Ao contrário, ela traz mais segurança ao eleitor”, afirma a desembargadora. No segundo turno das eleições de 2014, a votação na capital terminou às 18h52.

Os municípios de Alenquer, Monte Alegre, Aveiro, Oriximiná, foram os últimos com os votos computados. Segundo Felipe Brito, secretário de Tecnologia da Informação do TRE, não houve nenhum problema de transmissão de dados à central de apuração. “A forte chuva no oeste do Pará e o difícil deslocamento, foram os obstáculos para a apuração dos votos nesta região”, comentou Célia Pinheiro. Jacareacanga, no sudoeste do Pará, foi a primeira cidade a terminar apuração e a transmissão de dados.

Por: Redação Integrada ORM com Jornal Folha do Progresso troca de título

