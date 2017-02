Áquila, na Itália, registra novo terremoto de 4 graus

“Este é o resultado de cinco meses difíceis, mas é também a melhor resposta que o Estado poderia dar. Hoje podemos dizer que as instituições fizeram o melhor possível, mesmo com tantas dificuldades”, disse o prefeito da comuna, Nicola Alemanno.

Outra cidade devastada pelos terremotos de agosto, Norcia, teve um domingo diferente ontem (19). As primeiras 18 casas de madeira foram entregues aos moradores que perderam tudo naquele fatídico dia. Todos os beneficiados moram no bairro de San Pellegrino.

O tremor ocorreu às 4h13 (00h13) e atingiu outras cidades da região central da Itália, como as comunas da região de Marcas. O sismo teve 11 quilômetros de profundidade e o epicentro foi registrado a três quilômetros de Montereale e a 14km de Amatrice – devastada por um tremor em agosto do ano passado.

