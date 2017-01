Araguaia vence o Operário em Barra do Garças na estreia no mato-grossense

O Araguaia, de Barra do Garças, acaba de vencer o Operário LTDA, por 1 a 0, em Barra, na estreia dos dois times no mato-grossense da primeira divisão. Jogando em casa, o Araguaia começou bem a partida e foi para cima do time de Várzea Grande. Aos 3 minutos, acertou bonito lance e abriu o placar: 1 a 0. A primeira etapa foi bem movimentada com os dois times criando boas jogadas.

No segundo tempo, pelo menos três jogadores do Araguaia cansaram e o time caiu de produção. O técnico Kiko acabou fazendo duas mudanças não previstas. O Operário atacou e quase empatou, aos 38. João cabeceou e a bola acertou o travessão. O Araguaia aproveitou contra ataque aos 42 minutos. Canarana, de apenas 19 anos, que entrou no segundo tempo, fez bonito drible no zagueiro do Operário e quase fez o segundo. Nos acréscimos, o goleiro Guilherme, do Operário, deu um tapinha na bola, que foi na trave e evitou o segundo gol do time de Barra.

Ainda na primeira rodada, o Cuiabá venceu o Dom Bosco, por 1 a 0. Esta tarde, em Sinop, o Galo do Norte empatou com o Luverdense em 1 a 1.

No próximo domingo, o Araguaia enfrenta o União de Rondonópolis, em casa.

