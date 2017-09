Araputanga(MT)-Ladrão deixa mensagem de desculpa em parede após assalto: ‘Faço tudo pelo meu filho’

A mensagem é complementada pelo desenho de duas pessoas dentro de um coração. Duas pessoas foram feitas reféns durante o assalto em Araputanga (MT).

Um ladrão deixou uma mensagem de desculpa na parede de uma residência na zona rural de Araputanga, a 371 km de Cuiabá, após um assalto nesta quarta-feira (30). Ele e mais três assaltantes invadiram a residência e fizeram um casal de sitiantes reféns na propriedade. As vítimas foram encontradas após a prisão de dois, dos quatro suspeitos, no município de Pontes e Lacerda, a 483 km da capital.

“Toda ação tem uma reação. A voçês (sic) pais de família, nossas desculpas. Faço tudo pelo meu filho”, diz o ladrão com uma caneta vermelha na parede. A mensagem é complementada pelo desenho de duas pessoas dentro de um coração.

De acordo com a Polícia Militar, a mensagem foi encontrada depois que dois suspeitos foram presos. Eles foram abordados e não tinham o documento do veículo com placas de Araputanga.

Em diligências no endereço que consta no registro do carro, os policiais encontraram o casal preso em um dos cômodos da casa. Eles contaram que quatro homens invadiram a residência e os fizeram reféns.

Os outros dois suspeitos conseguiram fugir levando uma caminhonete, aparelhos eletrônicos, joias e uma chocadeira elétrica. Antes de fugir, no entanto, os ladrões deixaram a mensagem na parede.

Além da mensagem de desculpas, os assaltantes deixaram outra mensagem: “PM bom é PM morto”. O texto vem acompanhado de um carro da polícia sendo engolido.

Os dois assaltantes presos foram levados a uma delegacia e devem ser ouvidos. A polícia ainda procura os outros suspeitos do crime.

