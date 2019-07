Arara-canindé é encontrada morta e outra ferida em Alta Floresta e Ibama abre investigação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Foto: Arão Leite-Animais foram encontrados na região central de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá. O Ibama informou que deve abrir uma investigação para apurar o caso. Uma arara-canindé foi encontrada morta por moradores na região central de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá. Outra arara foi resgatada em cima de uma árvore no mesmo local com ferimentos em uma das asas.

