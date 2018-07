Árbitro Progressense é escalado para atuar nas finais da Copa TVCA de Futsal em Mato Grosso

O Árbitro Márcio Ferreira da Silva,residiu e atuou em Novo Progresso [ tem familiares], em 2011 foi para Cidade de Sinop (MT), onde continuou se dedicando a carreira. (Foto:Divulgação pagina pessoal)



Agora em 2018 tem, como membro da FMFS- (CONFEDERAÇÃO MATO-GROSSENSE DE FUTSAL) é reconhecimento e foi escalado para atuar nas finais do campeonato muito famoso naquele estado.

O Campeonato da TV Centro América é muito disputado naquele estado e tem revelado profissionais para o pais , incluído a seleção brasileira de Futsal.

Veja a noticia publicada em portal de esporte em Mato Grosso

Árbitro do Interior Consegue Fato Inédito na Copa TVCA de Futsal

O árbitro de Sinop, pertencente aos quadros da Federação Mato Grossense de Futsal (FMFS) e da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) Márcio Ferreira da Silva, conseguiu o fato inédito até a décima oitava edição da Copa Centro América de Futsal evento realizado pela TV Centro América não ter acontecido em que um árbitro do interior do estado fosse escalado para atuar nas finais em dois anos consecutivos sendo ano passado e neste ano de 2018. Na edição passada seu companheiro foi o árbitro senhor Alexandro Barbosa (CBFS) e neste foi o diretor de árbitros senhor Maurílio Júnior (FMFS). Ambas as partidas terminaram empatadas e foram decididas nas cobranças de penalidades. Ano passado a equipe campeã foi Alto Paraguai que venceu a equipe de Nova Mutum e neste ano o título ficou com a equipe de Sorriso que venceu a equipe de Cáceres. Márcio chegou em Sinop no ano de 2011 e foi apresentado para o diretor de árbitros da extinta empresa AM PRO ESPORTIVA e de lá para cá foi decolando e com bons trabalhos prestados conseguiu conquistar seus espaços na região e com o passar do tempo chegou a FMFS e em seguida alcançou o quadro máximo nacional de arbitragem CBFS. Márcio também foi um dos coordenadores da copa TVCA deste ano.Em Sinop ele presta serviços as empresas locais MJS SPORTS E INDOOR ESPORTES. Na FMFS ele faz parte da diretoria ocupando cargos importantes na entidade. Pela CBFS já conseguiu várias escalas e em setembro tem mais uma para representar Sinop e Mato Grosso e nossa entidade a nível nacional. Em conversa com este editor ele confirmou que no começo de tudo teve ajuda dos árbitros locais e das empresas que abriram as portas e com força e vontade as portas foram se abrindo e hoje só tenho que agradecer. Não quero citar nomes aqui com medo de esquecer nome de alguém finalizou o árbitro.

Fonte: Jerri Marcos

