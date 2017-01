Árbitros receberão relatório crítico após jogos do Brasileirão 2017

Medida da CBF visa colaborar para o aprimoramento técnico dos juízes

A avalanche de erros de arbitragem registrada no Brasileirão 2016 motivou a CBF a criar uma nova medida a ser implementada no torneio deste ano. Em até 48 horas após cada jogo das séries A e B, os juízes receberão um relatório em vídeo com comentários e repetições dos lances mais difíceis, além de orientações sobre as melhores decisões cabíveis para cada um.

De acordo com o jornalista Lauro Jardim, de O Globo, a CBF também vai reduzir o número de árbitros em seu quadro, de 80 para 50, a fim de mais bem aproveitar os melhores.

Ainda há a possibilidade de o Brasileirão 2017 contar com o árbitro de vídeo, em medida até o momento não aprovada pela Fifa.

Fonte: Notícias ao Minuto.

