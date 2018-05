Arcebispo australiano é condenado por acobertar abusos sexuais de padre

Philip Wilson, 67, é acusado de omitir os crimes do padre James Fletcher, que abusou de coroinhas nos anos 1970.

Um arcebispo australiano que foi o religioso da Igreja Católica de nível mais alto no mundo a ser alvo da Justiça por acobertar casos de abuso sexual de padres foi considerado culpado e deve ser condenado a dois anos de prisão.

Dirigente da Arquidiocese de Adelaide desde 2001, Philip Wilson, 67, é acusado de omitir os crimes do padre James Fletcher, que abusou de coroinhas nos anos 1970 em uma paróquia no Hunter Valley, a norte de Sydney.

Fletcher foi condenado em 2004 a oito anos de prisão por nove casos de abuso sexual, mas sofreu um infarto e morreu em 2006. Duas vítimas afirmam que contaram o crime a Wilson, que era padre assistente na paróquia.

Uma delas, com dez anos na época, afirma ter ouvido do hoje arcebispo que ele faria alguma coisa. Já a outra disse ter contado o caso enquanto se confessava e foi repreendida por Wilson, que a ordenou rezar dez ave-marias.

Wilson declarou que é inocente do encobrimento e não se lembra das acusações -ele foi diagnosticado com Mal de Alzheimer antes do julgamento. Ele também disse que não tinha nenhuma suspeita do comportamento do colega.

O veredicto foi divulgado nesta terça-feira (22, noite de segunda no Brasil) pelo juiz Robert Stone, da corte local de Newcastle. Ele continuará em liberdade até a divulgação da sentença final, em 19 de junho.

Além de arcebispo, Wilson é presidente da Confederação dos Bispos Católicos Australianos, equivalente australiano da CNBB. Apesar de seu cargo, ele não é cardeal -status que dá poder de voto na escolha do papa.

A sentença é divulgada três semanas depois que a Justiça australiana acolhesse as acusações de encobrimento dos casos de abuso sexual contra o cardeal George Pell, tesoureiro do Vaticano e número três no comando clerical.

Na semana passada, 34 bispos do Chile renunciaram a seus cargos pelo mesmo motivo. Em ambos os países os casos de pedofilia abalaram a reputação da Igreja Católica.

