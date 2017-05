Arcon prorroga atualização cadastral de operadores de transporte no Pará

Prazo foi estendido até a próxima sexta-feira, 19, em Belém. Renovação deve ser feita na sede do órgão, no bairro de Batista Campos.

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA) decidiu estender até a próxima sexta-feira (19) o prazo para que os operadores do transporte intermunicipal de passageiros no Estado apresentem documentos para efeito de renovação cadastral.

Segundo a Arcon, todo operador é obrigado por lei a pedir a renovação 30 dias antes do vencimento do seu cadastro, ocasião em que atualiza seus dados e ajusta suas ordens de serviço, horários e outros serviços.

A renovação cadastral é realizada apenas de forma presencial, na sede da Arcon, localizada na rua dos Pariquis, 1905, no bairro de Batista Campos, em Belém. O atendimento é feito das 8h às 14h.

