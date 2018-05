Arcon/PA divulga edital de concurso para nível médio e superior

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (16) o edital de abertura do concurso público C-175, para provimento de vagas de níveis médio e superior da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon). O processo seletivo será executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e oferece 34 vagas para nomeação imediata.

Os cargos disponíveis são: técnico em regulação de serviços públicos (I), assistente técnico em regulação de serviços públicos (I), controlador de serviços públicos e auxiliar em regulação de serviços públicos.

As inscrições serão feitas exclusivamente no SITE, de 18 de maio a 11 de junho. O valor das inscrições é de R$ 45,00 para os cargos de nível superior e de R$ 36,00 para os de nível médio.

Os candidatos que desejam concorrer a uma das três vagas de técnico em regulação de serviços públicos I deverá ter formação superior em Engenharia Civil, ou Engenharia Elétrica, ou Engenharia Mecânica, ou Engenharia Química, ou Engenharia Sanitária, ou Engenharia Naval, ou Geologia, ou Arquitetura, ou Economia ou Ciências Contábeis.

A remuneração inicial para o cargo é de R$ 4.581,71. Já a vaga para assistente técnico em regulação de serviços públicos I exigirá do candidato graduação de nível superior em Engenharia da Computação, ou Ciências da Computação ou Sistema de Informação. O cargo tem remuneração inicial de R$ 3.156,86.

As 30 vagas de nível médio são para os cargos de controlador de serviços públicos e auxiliar em regulação de serviços públicos.

O primeiro pedirá do concorrente além do diploma, a Carteira Nacional de Habilitação – categorias “B”, “C” e (ou) “D”. A remuneração inicial para esse cargo será de R$ 2.232,72. Para auxiliar, será necessário ter apenas o certificado de conclusão de curso do ensino médio. A remuneração será de R$ 1.356. Todos os cargos serão ainda acrescidos de vale alimentação.

O certame terá provas objetiva e subjetiva, de caráter eliminatório e classificatório, realizadas em Belém, na data provável de 08 de julho. Os candidatos às vagas de nível superior passarão também por prova de títulos.

(Com informações da Agência Pará)

