Área da união invadida em Santarém é desocupada com auxílio do GTO e trator

Mais de 20 famílias já haviam demarcado lotes na área pertencente à União, no bairro Interventoria.

Uma área pertencente à União localizada na Travessa Turiano Meira com Avenida Haroldo Veloso, em Santarém, oeste do Pará, que estava invadida por dezenas de famílias há mais duas semanas foi desocupada nesta segunda-feira (19). A reintegração de posse em favor da União teve o apoio de trator e da Polícia Militar por meio do Grupamento Tático Operacional (GTO).

Houve resistência por parte de alguns invasores e a necessidade de condução do líder da ocupação a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Os barracos foram derrubados pelo trator e os militares do GTO fizeram uma espécie de cordão de isolamento para garantir que ninguém se machucasse durante a ação.

A área que em 2009 foi repassa à Prefeitura de Santarém para a construção de um centro administrativo foi retomada anos depois.

Segundo informações do 8º BEC (Batalhão de Engenharia de Construção), atualmente o imóvel está sob a responsabilidade da Superintendência do Patrimônio da União (SPU/PA) para regularização dominial e cartorial.

