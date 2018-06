Argentino é sondado para assumir vaga de Zidane no Real Madrid

Zinedine Zidane mal saiu do Real Madrid e as especulações sobre quem assumirá o comando do clube espanhol já começaram. Um dos nomes cotados é Mauricio Pochettino, técnico do Tottenham. O Real teria, inclusive, feito um breve contato com o argentino, segundo informações do jornal “Marca”.

Mesmo com um contrato renovado até 2023 com o Spurs, Pochettino teria recebido uma ligação para rever a oferta da equipe inglesa e aceitar uma transferência para o time madrilenho. Na manhã desta quinta-feira (31), o presidente Florentino Pérez se reuniu com membros da diretoria do Real Madrid para debater possíveis nomes.

Entre as cogitações citadas na reunião, conforme a notícia espanhola, estão Arsène Wenger, Allegri, Joachim Löw e Antonio Conte. Zidane anunciou que deixará o Real Madrid na manhã desta quinta.

Por Notícias ao Minuto

