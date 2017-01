Ariel quer ficar no Inter e procura reunião com a direção do clube

Jogador quer permanecer, mas precisa renovar contrato

Ariel Nahuelpán volta a Porto Alegre após férias nesta segunda-feira (9). O centroavante quer resolver sua situação com o Internacional, clube com o qual tem contrato até o meio do ano. O desejo é permanecer e disputar a Série B, mas precisaria renovar.

PUB

Consciente que disputou poucos jogos no ano passado -inteiros apenas dois- o argentino de 29 anos acredita que pode contribuir mais com o clube. Marcou apenas um gol nos seis meses que teve no ano passado.

Tudo porque sua contratação foi indicação do técnico Argel Fucks. Mas quando ele conseguiu condição legal de jogo, autorizado pela janela de transferências, o treinador estava por um fio. Jogou apenas uma vez sob comando do ex-zagueiro, que acabou demitido após a derrota para o Santa Cruz.

Em seguida, Paulo Roberto Falcão não tinha por opção a utilização de um centroavante fixo. Pediu, e ganhou, a contratação de Nico Lopez. A concorrência cresceu, as chances diminuíram.

Falcão durou apenas cinco jogos, veio Celso Roth, e Ariel voltou a ser opção, mas mesmo assim participando de poucas partidas. Por isso, crê que poderá ajudar o time a recuperar destaque nacional se permanecer. Para isso, porém, precisa renovar contrato.

A chegada a Porto Alegre ocorre na noite desta segunda. Além do futuro, o encontro com a direção do Internacional também prevê acerto na dívida de direitos de imagem atrasados que o clube tem com o atleta. Para sair ou renovar, essa barreira precisa ser vencida.

Enquanto isso, o Peñarol surgiu como possível interessado. Ao mesmo tempo, clubes do México também movimentam-se para levar o gringo. Ao todo foram 12 participações e apenas um gol com a camisa vermelha, diante da Ponte Preta, pelo Brasileiro. Com informações da Folhapress. E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Fonte: Folhapress.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Curtir isso: Curtir Carregando...