Arlindo Cruz é levado para hospital após sofrer um AVC em casa

Cantor foi transferido para a Casa de Saúde São José, no Humaitá. ‘Ele desmaiou no banho. Íamos para São Paulo’, conta seu filho, Arlindinho.

O cantor Arlindo Cruz foi levado na tarde desta sexta-feira, 17, às pressas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Segundo noticiou o G1, ele foi encontrado inconsciente pela mulher na residência do casal.

Procurada pelo EGO, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que Arlindo Cruz foi atendido pela Coordenação de Emergência Regional (CER), responsável pelos pacientes em situação emergencial que chegam ao Lourenço Jorge, e passou por exames.

No início da noite, a família conseguiu uma transferência para o cantor, que foi levado para a Casa de Saúde São José, no bairro do Humaitá, na Zona Sul do Rio. Arlindo chegou na unidade às 21h10 em uma ambulância do Sistema Único de Saúde (SUS) e acompanhado por familiares. A mulher do cantor, Babi Cruz, estava bastante nervosa e chorando e não quis falar com a imprensa que estava no local.

Por volta das 22h, Arlindinho, muito abalado, falou rapidamente com a imprensa. Ele pediu para não ser fotografado e disse: “Ele está bem e o quadro dele é estável. Ele já está respondendo e deve passar por uma cirurgia, não sei. Mas ele não está em coma induzida”, tranquilizou.

Em conversa com o EGO, o filho do cantor, Arlindinho, disse que o pai tomava banho em casa para viajarem para São Paulo, onde fariam um show. “Ele desmaiou dentro do banheiro. Meu pai estava ótimo… Sabemos que ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral), mas não sabemos o grau. Conseguimos agora a transferência dele para a Casa de Saúde São José”, informou Arlindinho, às 19h55 desta sexta-feira.

A assessoria do cantor enviou a seguinte nota à imprensa:

“O cantor e compositor Arlindo Cruz estava em casa quando se sentiu mal, na tarde de hoje (17), quando se preparava para embarcar para São Paulo para um show do projeto ‘2 Arlindos’. Arlindo foi socorrido no CER Barra da Tijuca, unidade municipal de saúde, às 17h20. Chegou inconsciente e foi levado à Sala Vermelha, de cuidados intensivos. Estabilizado pela equipe médica, recebeu medicação para controle de pressão arterial, suporte para respiração mecânica e foi encaminhado para a realização de tomografia. O exame apontou AVC (Aneurisma Vascular Cerebral) hemorrágico. O paciente foi transferido pela ambulância da unidade para o hospital particular Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro. Em breve será divulgado o boletim médico com o quadro clínico do cantor.”

Mais tarde, Arlindinho postou um vídeo comunicando que o quadro do pai é estável. “Qualquer informação oficial virá por aqui. O quadro é estável e ele vai ficar bem.”

Na noite de quinta-feira, 16, o sambista prestigiou a estreia do espetáculo “Cartola – O mundo é um moinho”, no Teatro Carlos Gomes, no Centro do Rio. O musical é escrito por Artur Xexéo, dirigido por Roberto Lage e idealizado por Jô Santana. Na estreia, Arlindo fez uma participação especial cantando em uma roda de samba.

Vale lembrar que, em janeiro, Arlindinho comemorou a melhora do pai, que havia sido submetido na ocasião a uma cirurgia nos joelhos em decorrência de problemas com artrose e artrite. Após a operação, o cantor passou a se locomover com a ajuda de uma cadeira de rodas. Em janeiro, quando fizeram juntos um show no festival de música na praia de Atafona, no município de Barra de São João, no Norte do Estado do Rio, Arlindo surpreendeu ao deixar a cadeira e cantar em pé, ao lado do filho.

Em uma entrevista ao EGO, o filho de Arlindo contou que desde a cirurgia nos joelhos o pai luta para perder peso. Em seis meses, Cruz conseguiu eliminar 15 quilos. “A intenção é perder mais. Como meu pai só usa bata larga, fica difícil ver a diferença. O problema é que ele é de outra geração. Gosta de comida gordurosa e, para piorar a situação, minha avó e minha mãe cozinham muito bem”.

