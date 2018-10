“Armado com faca, pistola,o diabo,louco para ver um vadio,vagabundo com camiseta vermelha e já matar logo”,divulgou vídeo apoiador de Bolsonaro

“Tá vendo essa negraiada? Vai morrer”, afirma apoiador de Bolsonaro

Um homem identificado como Pedro Bellintani Baleotti, de 25 anos, foi demitido do escritório de advocacia em que trabalhava após divulgar um vídeo a caminho da votação no qual diz: “Ao som de Zezé, armado com faca, pistola, o diabo, louco para ver um vadio, vagabundo com camiseta vermelha e já matar logo”. Além disso, no fim das imagens, ele filma duas pessoas negras em uma moto e afirma: “Tá vendo essa negraiada? Vai morrer! Vai morrer! É capitão, caralho”.

Por:Midia news

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...