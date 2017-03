Armas e motosserras são apreendidas em área de desmatamento ilegal, no PA

A ação foi coordenada pela Divisão Especializada em Meio Ambiente (Dema), em conjunto com o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O diretor da Dema, delegado Luís Xavier, informou que foram registrados crimes como desmatamento; posse de armas de fogo; esbulho e associação criminosa. Por G1 PA, Belém “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Os crimes ambientais ocorreram no km 12 da rodovia PA-481, que dá acesso ao porto do Arapari, em Barcarena. Quinze pessoas foram identificadas como suspeitas de invasão e prática de desmatamento ilegal.

Uma operação de combate a crimes ambientais da Polícia Civil apreendeu, na última terça-feira (28), cinco armas de fogo tipo espingardas calibre 12; duas motosserras e dois cartuchos deflagrados de calibres 20 e 32 no distrito de Vila dos Cabanos, em Barcarena, nordeste do Pará. Durante a operação, um adolescente foi apreendido em flagrante por porte arma usada em assalto.

