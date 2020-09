Arquivo Público do Pará é reaberto a partir de quinta-feira, 3

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Para garantir a segurança dos usuários, o espaço adotou algumas medidas, como o agendamento prévio obrigatório, restrição do número de pesquisadores, que serão seis por dia, além do uso contínuo de máscaras e luvas e fornecimento de álcool em gel.

O Arquivo Público do Pará será reaberto a partir desta quinta-feira (03), de acordo com a Secretaria de Estado de Cultura (Secult). Como medida de proteção, o acervo da biblioteca de apoio permanecerá fechado.

You May Also Like