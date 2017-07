Arthur Brito toma possa em Tucuruí após execução de prefeito

Arthur de Jesus Brito (PV) foi empossado como prefeito o município de Tucuruí, no sudeste paraense. A cerimônia ocorreu na manhã desta quinta-feira (27), na sede do poder legislativo e acompanhada por autoridades, familiares, amigos e populares.

Por volta de 11h, a Câmara de Vereadores de Tucuruí realizou sessão extraordinária para oficializar a posse.

O novo prefeito assume o cargo máximo do executivo de Tucuruí para cumprir o mandado eletivo até o dia 31 de dezembro de 2020.

Assume após atentado contra prefeito Jones William

Arthur era vice-prefeito do município. Ele assumiu interinamente o cargo após o assassinato brutal do prefeito Jones William, alvejado com pelo menos cinco tiros, sendo que alguns disparos atingiram a cabeça. Jones chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu.

