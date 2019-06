Artista amazonense cria horóscopo inspirado em espécies da Amazônia; saiba qual seu signo ‘cabocão’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O horóscopo é um diagrama das posições relativas dos planetas e dos signos zodiacais, ele é usado pelos astrólogos para saber os traços de personalidade e prever os acontecimentos da vida de uma pessoa. Quem nunca pegou o jornal no domingo para saber as previsões da semana? Em Manaus, o artista plástico Jorge Bandeira fez a versão baré do horóscopo, entitulado ‘Horóscopo Cabocão’, mas ao invés dos animais tradicionais decidiu utilizar espécies tradicionais da Amazônia atribuindo características positivas e negativas; confira: Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

You May Also Like