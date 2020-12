Artista plástico paraense morre após ser baleado em comemoração de vereador

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O suspeito de cometer o crime fugiu após atingir o artista plástico com os disparos. Há suspeita de que o crime tenha sido motivado por rixa política. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará.

“É com pesar que a direção do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) confirma o falecimento do Sr. Manoel Apolinário Oliveira, 50 anos, ocorrido na tarde de hoje, 1º de dezembro.

O artista plástico Apolinário Oliveira, de 50 anos, morreu na tarde desta terça-feira (1) no Hospital Municipal de Santarém (HMS). Ele foi baleado durante a comemoração pela eleição de um vereador em Santarém no último dia 15 de novembro.

