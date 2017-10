Artista russo ateia fogo no Banco da França

O artista opositor Pavlensky é conhecido por ações escandalosas

O usuário que publicou a foto na sua conta do Twitter afirma que Pavlensky ateou fogo no edifício cerca das 4h10 (00h10) no horário de Brasília) desta segunda-feira (16). Depois o artista foi detido pela polícia.

Uma imagem parecida foi publicada pela ativista Sara Konstantin. Ela afirmou que Pavlensky quis dessa forma “atear o fogo da revolução internacional” e prometeu publicar um vídeo do incidente.

O artista opositor Pavlensky é conhecido por ações escandalosas. Quando vivia na Rússia, ele coseu literalmente sua boca em defesa do grupo Pussy Riot, pregou suas genitálias na calçada da Praça Vermelha e ateou fogo no edifício do Serviço Federal de Segurança russo (FSB), no centro de Moscou. Ele foi condenado a pagar uma multa de 1.000.000 de rublos (R$ 55 mil).

Em janeiro, o artista e família deixaram a Rússia após o tentarem acusar de violência contra o ator de um dos teatros moscovitas e sua mulher. Em maio, ele obteve asilo político na França.

Fonte: Notícias ao Minuto.

