Árvore de grande porte cai em cima de carro no bairro Jaraguá, em BH

Foto: reprodução- Uma árvore de grande porte caiu em cima de um carro na tarde desta terça-feira (14) na praça Manoel dos Reis Filho, no bairro Jaraguá, região da Pampulha em Belo Horizonte. Apesar dos faróis estarem acesos, ainda não há informações se tinha ocupantes dentro do veículo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a árvore também atingiu um outro carro e o portão de uma casa, na rua Erasmo Figueiredo Silva. Já na rua Izabel Bueno, uma outra árvore caiu em cima de uma loja, impedindo as pessoas que estão dentro do estabelecimento saírem.

O CBMMG também informou que não há confirmação se houve vítimas nessas ocorrências.

Segundo a Empresa de Transporte e Trânsito da capital mineira (BHTrans), outras árvores caíram na cidade durante a forte chuva desta tarde. Foram registradas quedas na avenida Antônio Carlos, altura do Colégio Militar, na Orozimbo Nonato, no bairro Dona Clara e rua Porto, no bairro São Francisco.

FONTE:O TEMPO

