Aryane Steinkopf relembra Paparazzo sem Photoshop: ‘Hoje não faria sem’

Nos bastidores de seu quarto ensaio para o Paparazzo, Aryane Steinkopf- que deu à luz há quatro meses e já exibe uma barriga tanquinho – relembrou as fotos sensuais que fez para o site em 2015 ao lado do marido, o modelo Beto Malfacini, publicadas sem nenhum Photoshop. A nutricionista diz que atualmente não abre mão do tratamento nas imagens para seus cliques de lingerie, mas conta que no dia a dia, nas redes sociais, sequer conhece aplicativos de edição.

“Tenho orgulho de já ter feito um Paparazzo sem nenhum Photoshop, mas hoje não arriscaria fazer novamente. Tem apenas quatro meses que tive um filho (Aarão, de 4 meses) e ainda estou com algumas manchinhas de gravidez, estou com os hormônios um pouco desregulados por conta da amamentação. Meu corpo ainda está ajustado para esse período pós-maternidade”, explicou. “Daqui a uns seis meses, quem sabe, eu esteja mais confortável e faria novamente algo totalmente sem o uso de truques para a imagem”.

O uso de aplicativos para edição de fotos não faz parte, no entanto, do dia a dia de Aryane. Apesar de alguns de seus seguidores – só no Instagram ela tem um milhão! – a acusarem de manipular as fotos que posta, ela nega: “É só ver direitinho e vão reparar que meu rosto aparece com manchinhas, com olheiras e tudo mais. Dizem que tem aplicativo que até afina a cintura, mas juro que não sei mexer nisso, nunca fiz”, disse Aryane.

Sobre receber algumas críticas pelo corpo perfeito logo após a gravidez, ela rebate: “Durante toda a minha gestação mostrei minha rotina saudável. Se você cuidar da sua gravidez com saúde, a boa forma acaba sendo uma consequência natural. Quem me acompanhou de verdade já podia imaginar que meu corpo voltaria a ter uma cintura mais fina logo, e foi exatamente isso que aconteceu.”

