As 10 cidades mais pacíficas do Pará; Santarém lidera o ranking- Altamira mais violenta

Santarém é a cidade mais pacífica do Pará.

O dado consta no “Atlas da Violência 2018 – Retratos dos Municípios”, divulgado na sexta-feira, 15, pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica e Econômica Aplicada) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Conforme o documento, o município do oeste paraense registrou a taxa de 28,5 homicídios para cada 100 mil habitantes – abaixo da média nacional, que é de 30 por 100 mil habitantes.

Altamira, na outra ponta, é mais violento do Pará, com taxa de 91,9.

O mapeamento das mortes violentas no país traz indicadores de 309 municípios que possuíam populações acima de 100 mil habitantes em 2016, tendo como base os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS).

A segunda cidade mais pacífica do Pará, com quase o dobro de homicídios de Santarém, é Abaetetuba.

Brusque, com taxa de 4,8 homicídios, é a mais pacífica do Brasil. Fica em Santa Catarina.

1º) Santarém

Taxa de homicídio por 100 mil habitantes: 28,5

População: 294.447

2º) Abaetetuba

Taxa de homicídio por 100 mil habitantes: 46,1

População: 151.934

3º) Tucuruí

Taxa de homicídio por 100 mil habitantes: 59,7

População: 108.885

4º) Parauapebas

Taxa de homicídio por 100 mil habitantes: 65,7

População: 196.259

5º) Belém

Taxa de homicídio por 100 mil habitantes: 77,0

População: 1.446.042

6º) Castanhal

Taxa de homicídio por 100 mil habitantes: 78,4

População: 192.571

7º) Marituba

Taxa de homicídio por 100 mil habitantes: 84,5

População: 125.435

8º) Ananindeua

Taxa de homicídio por 100 mil habitantes: 84,6

População: 510.834

9º) Marabá

Taxa de homicídio por 100 mil habitantes:87,7

População: 266.932

10º) Altamira

Taxa de homicídio por 100 mil habitantes: 91,9

População: 109.938

