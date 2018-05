As 4 principais novidades lançadas por Facebook e Instagram em maio

Fique por dentro do que há de novo nas duas principais redes sociais da web.

As novidades lançadas pelo Facebook e pelo Instagram ao longo do mês têm agitado os usuários de ambas as redes sociais, que muitas vezes são pegos de surpresa pelas novas funcionalidades e acabam não entendendo a melhor maneira de executá-las.

Confira abaixo as 4 principais novidades:

1- Publicar posts no Stories

O período de testes chegou ao fim e agora é possível, para a maior parte dos usuários do Instagram, publicar posts nos Stories. Para isso é necessário clicar no botão em formato de avião de papel e, em seguida, em “Adicionar publicação à sua história”. Levado aos Stories, o usuário pode incluir GIFs, adesivos, hashtags entre outros elementos.

2. Relatório de anúncios do Facebook atualizado

O Facebook anunciou para junho o lançamento de uma nova versão do relatório de anúncios da plataforma. Entre as novidades está o posicionamento de uma determinada campanha de anúncios em painel lateral.

3. Posts em áudio no Facebook

Inspirado nos áudios do WhatsApp, o Facebook vai liberar mensagens de áudio no Facebook Stories.

4. Possibilidade de anúncios no Facebook Stories

Esta novidade é mais voltada a quem possui uma conta comercial: o Facebook vai testar nos Estados Unidos, México e Brasil a publicação de anúncios no Facebook Stories. Serão vídeos com duração entre 5 e 15 segundos. Anúncios criados para os Stories do Instagram também poderão ser utilizados.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...