As piores faculdades do Brasil, segundo avaliação do MEC

Confira as instituições de ensino superior que tiveram nota baixa, entre 1 e 2, no IGC (Índice Geral de Cursos), indicador oficial de qualidade

O IGC é o indicador oficial de qualidade do ensino superior no Brasil, é calculado todos os anos e é de responsabilidade do MEC. A mais recente avaliação, do ciclo de 2015, cujos resultados eram aguardados no fim de 2016 foi divulgada na semana passada no site do INEP.

O índice vai de 1 a 5 e as notas na faixa 1 e 2 indicam mau desempenho passível de punição. Uma delas, por exemplo, pode ser até proibição de novos vestibulares até que medidas para a melhora de desempenho sejam postas em prática.

Como é calculado o IGC?

Um dos aspectos levados em conta no IGC é a média dos CPCs (Conceito Preliminar de Curso) do último período de três anos (triênio). O CPC também é um indicador de qualidade, mas referente aos cursos de graduação oferecidos pelas instituições de ensino superior. Nota no Enade, corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos são critérios do CPC.

No último triênio foram avaliados cursos de administração, administração pública, ciências contábeis, ciências econômicas, design, direito, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda, relações internacionais, secretariado executivo, tecnologia em comércio exterior,tecnologia em design de interiores, tecnologia em design de moda, tecnologia em design gráfico, tecnologia em gastronomia, tecnologia em gestão comercial, tecnologia em gestão de qualidade, tecnologia em gestão de recursos humanos, tecnologia em gestão financeira, tecnologia em gestão pública, tecnologia em logística, tecnologia em marketing, tecnologia em processos gerenciais, teologia e turismo. O CPC é calculado no ano seguinte à realização do Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes.

A média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu (quando essas modalidades são existentes) atribuídos pela CAPES na última avaliação trienal disponível também entra na conta do INGC, assim como distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto sensu.

Algumas instituições da lista completa aparecem sem conceito, ou com a informação de descredenciamento ou ainda com a ressalva de que estão sub-júdice.

As avaliações são divididas entre universidades, institutos federais, centros universitários e faculdades. Confira nas tabelas o ranking com quem foi “reprovado” neste último ciclo de avaliação:

1. Universidades e IFETs (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia)

Ano Nome da Instituição Categ. Administrativa Estado Número de Cursos avaliados no triênio IGC (Contínuo) IGC (faixa)

2015 UNIVERSIDADE DO TOCANTINS Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual TO 13 1,4482 2

2015 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal AC 5 1,9444 2

2. Centros universitários e CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica)

Ano Nome da Instituição Categ. Administrativa Estado Número de Cursos avaliados no triênio IGC (Contínuo) IGC (faixa)

2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO PAULISTANO Privada sem fins lucrativos SP 6 1,6781 2

2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal TO 15 1,8121 2

2015 CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MÚSICA – CENTRO UNIVERSITÁRIO Privada sem fins lucrativos RJ 1 1,8600 2

2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação AM 11 1,9344 2

3. Faculdades

Ano Nome da instituição Categ. Administrativa Estado Número de Cursos avaliados no triênio IGC (Contínuo) IGC (faixa)

2015 ESCOLA SUPERIOR EM MEIO AMBIENTE Privada sem fins lucrativos MG 1 0,2211 1

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ARARIPINA Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal PE 1 0,7441 1

2015 FACULDADE CANDIDO MENDES DE VITÓRIA Privada sem fins lucrativos ES 2 0,7563 1

2015 ESCOLA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA Privada sem fins lucrativos BA 1 0,8393 1

2015 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO VERA CRUZ Privada sem fins lucrativos SP 1 0,8845 1

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CRUZEIRO DO OESTE Privada com fins lucrativos PR 1 0,9103 1

2015 Faculdade Integrada de Araguatins Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação TO 1 0,9114 1

2015 FACULDADE DE MÚSICA CARLOS GOMES Privada com fins lucrativos SP 1 0,9329 1

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA FATEP Privada com fins lucrativos SP 1 0,9329 1

2015 FACULDADE JATAIENSE Privada com fins lucrativos GO 1 0,9926 2

2015 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO CARLOS CHAGAS Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal MG 1 1,0516 2

2015 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ITAPETININGA Privada com fins lucrativos SP 3 1,0642 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DO CAPARAÓ Privada com fins lucrativos ES 2 1,0820 2

2015 FACULDADE TECNOLÓGICA INAP Privada com fins lucrativos MG 2 1,0900 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ITAPETININGA Privada com fins lucrativos SP 2 1,0949 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ARCHIMEDES THEODORO Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal MG 2 1,1028 2

2015 FACULDADES INTEGRADAS CORAÇÃO DE JESUS Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação SP 1 1,1100 2

2015 Faculdade Presidente Antônio Carlos de Vazante Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 2 1,1525 2

2015 Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 5 1,1762 2

2015 FACULDADE SANTA CRUZ Privada com fins lucrativos PE 1 1,1860 2

2015 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFESSORA NAIR FORTES ABU-MERHY Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal MG 2 1,2293 2

2015 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE PARAÍSO DO TOCANTINS Privada com fins lucrativos TO 1 1,2395 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MACEIÓ Privada com fins lucrativos AL 1 1,2587 2

2015 FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS JURÍDICAS Privada com fins lucrativos BA 1 1,2644 2

2015 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE DUQUE DE CAXIAS Privada sem fins lucrativos RJ 6 1,2663 2

2015 FACULDADE EFICAZ Privada com fins lucrativos PR 1 1,2735 2

2015 FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE SABARÁ Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 1 1,2736 2

2015 FACULDADE PARAÍBANA Privada sem fins lucrativos PB 2 1,2742 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal PE 2 1,2807 2

2015 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR DE SAMAMBAIA Privada com fins lucrativos DF 2 1,2867 2

2015 FACULDADE DE PIRACANJUBA Privada com fins lucrativos GO 1 1,2931 2

2015 FACULDADE EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil PR 2 1,2950 2

2015 INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS Privada com fins lucrativos GO 1 1,3050 2

2015 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE MANAUS Privada sem fins lucrativos AM 1 1,3101 2

2015 FACULDADE JK DE TECNOLOGIA Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Associação de Utilidade Pública DF 2 1,3106 2

2015 Faculdade Presidente Antônio Carlos de Congonhas Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 3 1,3183 2

2015 FACULDADE DE CARIACICA Privada com fins lucrativos ES 3 1,3290 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE ARARIPINA – FACISA Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal PE 2 1,3341 2

2015 FACULDADE MUNICIPAL PROFESSOR FRANCO MONTORO DE MOGI GUAÇU Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal SP 5 1,3628 2

2015 FACULDADE ITANHAÉM Privada com fins lucrativos SP 1 1,3689 2

2015 FACULDADE LA SALLE – CAXIAS Privada sem fins lucrativos RS 1 1,3783 2

2015 FACULDADE DE ENFERMAGEM DE BELO JARDIM Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal PE 1 1,3852 2

2015 FACULDADE SÃO TOMAZ DE AQUINO Privada com fins lucrativos BA 1 1,3882 2

2015 FACULDADE INTESP Privada sem fins lucrativos SP 1 1,3891 2

2015 FACULDADES INTEGRADAS DE CASSILÂNDIA Privada com fins lucrativos MS 2 1,3908 2

2015 FAMAC – FACULDADE DE MACHADINHO DO OESTE Privada com fins lucrativos RO 1 1,3954 2

2015 Faculdade Villas Boas Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil SP 1 1,4125 2

2015 FACULDADE SÃO FRANCISCO DE PIUMHI Privada com fins lucrativos MG 1 1,4143 2

2015 FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ITAJUBÁ Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 1 1,4171 2

2015 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CECÍLIA Privada com fins lucrativos AL 3 1,4172 2

2015 FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS DE VIANA Privada sem fins lucrativos ES 1 1,4180 2

2015 FACULDADE DO SERTÃO Privada com fins lucrativos BA 2 1,4182 2

2015 FACULDADE DO VALE ELVIRA DAYRELL – FAVED Privada com fins lucrativos MG 1 1,4197 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DA BAHIA Privada com fins lucrativos BA 2 1,4223 2

2015 FACULDADE DE SÃO ROQUE Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação SP 2 1,4251 2

2015 FACULDADE REGIONAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CANDEIAS Privada com fins lucrativos BA 2 1,4270 2

2015 FACULDADE DE PEDAGOGIA Privada sem fins lucrativos MS 1 1,4282 2

2015 FACULDADE DA AMAZÔNIA Privada com fins lucrativos RO 4 1,4320 2

2015 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SÃO JUDAS TADEU Privada com fins lucrativos PI 1 1,4341 2

2015 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ALBERT EINSTEIN Privada com fins lucrativos DF 1 1,4371 2

2015 FACULDADE AFIRMATIVO Privada com fins lucrativos MT 4 1,4431 2

2015 FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARARIPINA Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal PE 3 1,4512 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE MARABÁ Privada com fins lucrativos PA 2 1,4525 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO SERTÃO CENTRAL Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal PE 6 1,4541 2

2015 ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil SP 2 1,4544 2

2015 FACULDADE ATUAL Privada com fins lucrativos AP 2 1,4568 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA ASSESSORITEC Privada sem fins lucrativos SC 2 1,4591 2

2015 Faculdade do Bico do Papagaio Privada sem fins lucrativos TO 1 1,4592 2

2015 FACULDADE BARDDAL DE ARTES APLICADAS Privada com fins lucrativos SC 2 1,4625 2

2015 FACULDADE DE ARAÇATUBA Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação SP 1 1,4635 2

2015 NOVA FACULDADE Privada com fins lucrativos MG 3 1,4690 2

2015 FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal SP 4 1,4749 2

2015 FACULDADE RAIMUNDO MARINHO DE PENEDO Privada sem fins lucrativos AL 3 1,4760 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MACAPÁ Privada com fins lucrativos AP 1 1,4781 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA FRANCISCO MORATO Privada com fins lucrativos SP 3 1,4793 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC JARAGUÁ DO SUL Privada sem fins lucrativos SC 2 1,4837 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA ENSITEC Privada com fins lucrativos PR 1 1,4843 2

2015 FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL Privada sem fins lucrativos SP 1 1,5066 2

2015 FACULDADE SANTO AGOSTINHO Privada com fins lucrativos BA 1 1,5068 2

2015 FI – FACULDADE IGUAÇU Privada com fins lucrativos PR 1 1,5165 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA CETEP Privada sem fins lucrativos PR 1 1,5192 2

2015 FACULDADE EVANGÉLICA CRISTO REI – DESCREDENCIADA ( DESPACHO SERES/MEC 15/2015, PUBLICADO NO DOU DE 09/03/2015) Privada sem fins lucrativos PI 1 1,5227 2

2015 FACULDADE IPEMED DE CIÊNCIAS MÉDICAS Privada com fins lucrativos MG 1 1,5245 2

2015 FACULDADE PAN AMERICANA Privada sem fins lucrativos PA 3 1,5296 2

2015 FACULDADE GUARAÍ Privada com fins lucrativos TO 5 1,5299 2

2015 FACULDADES INTEGRADAS DE ITAPETININGA Privada sem fins lucrativos SP 7 1,5364 2

2015 INSTITUTO MACAPAENSE DE ENSINO SUPERIOR Privada com fins lucrativos AP 2 1,5381 2

2015 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE GOVERNADOR VALADARES Privada sem fins lucrativos MG 1 1,5397 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA PEDRO ROGÉRIO GARCIA Privada sem fins lucrativos SC 2 1,5410 2

2015 FACULDADE FILADÉLFIA Privada com fins lucrativos SP 1 1,5461 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal PE 1 1,5502 2

2015 FACULDADE DE ENSINO REGIONAL ALTERNATIVA Privada com fins lucrativos AL 1 1,5526 2

2015 FACULDADE APOIO Privada com fins lucrativos BA 3 1,5539 2

2015 FACULDADE BÉTHENCOURT DA SILVA Privada sem fins lucrativos RJ 2 1,5542 2

2015 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO SUL DO PIAUÍ Privada com fins lucrativos PI 1 1,5545 2

2015 FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FAETERJ Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual RJ 1 1,5556 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DOS PALMARES Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal PE 1 1,5669 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE PERNAMBUCO Privada sem fins lucrativos PE 1 1,5791 2

2015 FACULDADES INTEGRADAS DE SÃO PAULO Privada sem fins lucrativos SP 3 1,5829 2

2015 FACULDADE SERGIPANA Privada sem fins lucrativos SE 2 1,5862 2

2015 FACULDADE VALE DO GORUTUBA Privada com fins lucrativos MG 4 1,5893 2

2015 FACULDADE SANTA CECÍLIA Privada sem fins lucrativos SP 2 1,5935 2

2015 FACULDADE DE SABARÁ Privada sem fins lucrativos MG 2 1,5972 2

2015 FACULDADE DE JUSSARA Privada com fins lucrativos GO 3 1,5984 2

2015 FANEESP – FACULDADE NACIONAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ Privada com fins lucrativos PR 2 1,6025 2

2015 UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA MUTUM Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal MT 2 1,6033 2

2015 FACULDADE JK – BRASÍLIA – UNIDADE PLANO PILOTO Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil DF 2 1,6040 2

2015 SINAL – FACULDADE DE TEOLOGIA E FILOSOFIA Privada sem fins lucrativos AC 1 1,6046 2

2015 FACULDADE CERES Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil SP 1 1,6059 2

2015 FACULDADE KURIOS Privada sem fins lucrativos CE 4 1,6066 2

2015 FACULDADE ANGLICANA DE TAPEJARA Privada sem fins lucrativos RS 2 1,6087 2

2015 Faculdade Presidente Antônio Carlos de Nova Lima Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 1 1,6137 2

2015 Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 4 1,6154 2

2015 FACULDADE ALIANÇA Privada com fins lucrativos GO 2 1,6159 2

2015 Faculdade de Ciências da Saúde de Serra Talhada Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal PE 1 1,6186 2

2015 FACULDADE INTEGRADA DE ENSINO SUPERIOR DE COLINAS Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal TO 4 1,6193 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA DO AMAPÁ Privada com fins lucrativos AP 1 1,6213 2

2015 FACULDADE DE EDUCAÇÃO Privada sem fins lucrativos ES 1 1,6218 2

2015 FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE BARÃO DE COCAIS Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 1 1,6233 2

2015 FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES Privada sem fins lucrativos SP 5 1,6250 2

2015 FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS Privada com fins lucrativos MG 10 1,6257 2

2015 FACULDADE ADJETIVO CETEP Privada com fins lucrativos MG 2 1,6289 2

2015 FACULDADE METROPOLITANA DE CAIEIRAS Privada sem fins lucrativos SP 4 1,6303 2

2015 FACULDADE PRESBITERIANA AUGUSTO GALVÃO Privada sem fins lucrativos BA 1 1,6314 2

2015 FACULDADE DIOCESANA SÃO JOSÉ Privada sem fins lucrativos AC 1 1,6330 2

2015 FACULDADE ANGLICANA DE ERECHIM Privada sem fins lucrativos RS 3 1,6453 2

2015 FACULDADE DA IGREJA MINISTÉRIO FAMA Privada sem fins lucrativos GO 1 1,6473 2

2015 FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ITAMBACURI Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 1 1,6476 2

2015 FACULDADE DO ESTADO DO MARANHÃO Privada sem fins lucrativos MA 3 1,6488 2

2015 FACULDADE PHÊNIX DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DO BRASIL Privada sem fins lucrativos GO 1 1,6490 2

2015 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CAMPO BELO Privada sem fins lucrativos MG 3 1,6504 2

2015 Faculdades Integradas Desembargador Sávio Brandão Privada com fins lucrativos MT 2 1,6506 2

2015 FACULDADE DO CENTRO EDUCACIONAL MINEIRO – FACEM Privada com fins lucrativos MG 2 1,6522 2

2015 FACULDADE DO SERIDÓ Privada com fins lucrativos RN 1 1,6566 2

2015 FACULDADE MONTENEGRO Privada sem fins lucrativos BA 3 1,6569 2

2015 FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ELÓI MENDES Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 1 1,6595 2

2015 FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE Privada com fins lucrativos CE 1 1,6630 2

2015 FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE BACABAL – FEBAC Privada com fins lucrativos MA 1 1,6644 2

2015 FACULDADES INTEGRADAS DE ARIQUEMES Privada sem fins lucrativos RO 7 1,6698 2

2015 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR BLAURO CARDOSO DE MATTOS Privada sem fins lucrativos ES 1 1,6753 2

2015 FACULDADE APOGEU Privada com fins lucrativos DF 1 1,6761 2

2015 FACULDADE FERNÃO DIAS Privada com fins lucrativos SP 6 1,6763 2

2015 FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal PE 5 1,6843 2

2015 FACULDADES INTEGRADAS DE ARARAQUARA Privada sem fins lucrativos SP 6 1,6872 2

2015 FACULDADE DO BELO JARDIM Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal PE 6 1,6879 2

2015 FACULDADE CUIABÁ Privada com fins lucrativos MT 2 1,6915 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC PASSO FUNDO Privada sem fins lucrativos RS 1 1,6938 2

2015 FACULDADE DO LITORAL PARANAENSE Privada com fins lucrativos PR 2 1,6949 2

2015 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ATENEU Privada com fins lucrativos ES 1 1,6949 2

2015 FACULDADE DE MONTE ALTO Privada sem fins lucrativos SP 2 1,6970 2

2015 FACULDADE DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DE PARAÍSO Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal TO 3 1,6987 2

2015 FACULDADE DE CALDAS NOVAS Privada com fins lucrativos GO 6 1,7021 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E PARAMÉDICAS FLUMINENSE Privada sem fins lucrativos RJ 1 1,7030 2

2015 FACULDADE RAIMUNDO MARINHO Privada sem fins lucrativos AL 4 1,7053 2

2015 FACULDADE DE INHUMAS – FAC-MAIS Privada com fins lucrativos GO 3 1,7068 2

2015 Faculdade Presidente Antônio Carlos de Leopoldina Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 3 1,7100 2

2015 FACULDADE DE DIREITO DE ALTA FLORESTA Privada sem fins lucrativos MT 1 1,7101 2

2015 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE MATO GROSSO Privada sem fins lucrativos MT 3 1,7149 2

2015 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA Privada com fins lucrativos PE 2 1,7177 2

2015 FACULDADE DE DIREITO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação ES 1 1,7198 2

2015 FACULDADE DE ENGENHARIA SOUZA MARQUES Privada sem fins lucrativos RJ 2 1,7205 2

2015 FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL Privada com fins lucrativos GO 5 1,7214 2

2015 FACULDADE GUILHERME GUIMBALA Privada sem fins lucrativos SC 5 1,7218 2

2015 FACULDADE PIAUIENSE DE PROCESSAMENTO DE DADOS Privada sem fins lucrativos PI 1 1,7331 2

2015 FACULDADE RORAIMENSE DE ENSINO SUPERIOR Privada com fins lucrativos RR 2 1,7339 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA DA SERRA GAÚCHA – BENTO CONÇALVES Privada com fins lucrativos RS 2 1,7350 2

2015 FACULDADES INTEGRADAS IPITANGA Privada com fins lucrativos BA 5 1,7355 2

2015 FACULDADE PRISMA Privada com fins lucrativos MG 2 1,7355 2

2015 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SALGUEIRO Privada com fins lucrativos PE 1 1,7362 2

2015 FACULDADE EVANGÉLICA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIAS E BIOTECNOLOGIA DA CGADB Privada sem fins lucrativos RJ 1 1,7364 2

2015 FACULDADE SHALOM DE ENSINO SUPERIOR Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Associação de Utilidade Pública MG 2 1,7386 2

2015 FACULDADE JOÃO CALVINO Privada sem fins lucrativos BA 1 1,7398 2

2015 FACULDADE DE TAQUARITINGA Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação SP 6 1,7439 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA IPEP DE CAMPINAS Privada sem fins lucrativos SP 3 1,7440 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA SAINT PASTOUS Privada sem fins lucrativos RS 1 1,7479 2

2015 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PLANALTO Privada com fins lucrativos DF 4 1,7489 2

2015 FACULDADE PRESBITERIANA GAMMON Privada sem fins lucrativos MG 4 1,7525 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS EM VOTUPORANGA Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação SP 2 1,7538 2

2015 Faculdade de Ciências Educacionais de Capim Grosso Privada com fins lucrativos BA 2 1,7549 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS DE WENCESLAU BRAZ Privada com fins lucrativos PR 1 1,7562 2

2015 FACULDADE DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS SOCIAIS DE GOVERNADOR VALADARES Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 2 1,7603 2

2015 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES Privada com fins lucrativos BA 5 1,7647 2

2015 FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS Privada com fins lucrativos TO 4 1,7715 2

2015 FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE SENHORA DOS REMÉDIOS Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 1 1,7728 2

2015 FACULDADE UNILAGOS Privada sem fins lucrativos PR 4 1,7744 2

2015 FACULDADE DEL REY Privada com fins lucrativos MG 1 1,7817 2

2015 FACULDADE NATALENSE DE ENSINO E CULTURA Privada sem fins lucrativos RN 5 1,7854 2

2015 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SANTOS DUMONT Privada sem fins lucrativos MG 1 1,7914 2

2015 FACULDADE PAN AMAZÔNICA Privada sem fins lucrativos PA 7 1,7919 2

2015 FACULDADE MICHELANGELO Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação DF 7 1,7948 2

2015 Centro de Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 3 1,7957 2

2015 FACULDADE DE BELFORD ROXO Privada sem fins lucrativos RJ 2 1,7985 2

2015 FACULDADE DE ENFERMAGEM LUIZA DE MARILLAC Privada sem fins lucrativos RJ 1 1,7991 2

2015 FACULDADES UNIFICADAS DE FOZ DO IGUAÇU Privada com fins lucrativos PR 2 1,8001 2

2015 FACULDADE NACIONAL Privada com fins lucrativos ES 2 1,8008 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ASSIS Privada sem fins lucrativos SP 1 1,8014 2

2015 FACULDADE DE DIREITO DE GARANHUNS Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal PE 1 1,8020 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS Privada sem fins lucrativos SP 3 1,8051 2

2015 FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA MATA SUL Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal PE 7 1,8057 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA PORTO DAS MONÇÕES Privada com fins lucrativos SP 3 1,8067 2

2015 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE ALAGOAS Privada sem fins lucrativos AL 5 1,8070 2

2015 UNIÃO DE ESCOLAS SUPERIORES DA FUNESO Privada sem fins lucrativos PE 9 1,8075 2

2015 Faculdade Itaboraí Privada sem fins lucrativos RJ 2 1,8084 2

2015 FACULDADE DA CIDADE DE MACEIÓ Privada sem fins lucrativos AL 7 1,8085 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA EGÍDIO JOSÉ DA SILVA Privada com fins lucrativos MG 1 1,8091 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI TELÊMACO BORBA Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Associação de Utilidade Pública PR 1 1,8098 2

2015 FACULDADE BRASIL NORTE Privada sem fins lucrativos AP 5 1,8126 2

2015 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE SÃO FRANCISCO Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal PE 8 1,8177 2

2015 FACULDADE SANTA MARIA Privada com fins lucrativos PE 1 1,8184 2

2015 FACULDADE DO TAPAJÓS Privada sem fins lucrativos PA 2 1,8196 2

2015 FACULDADE SERRA DA MESA Privada com fins lucrativos GO 3 1,8198 2

2015 INSTITUTO EDUCACIONAL DE CASTRO Privada com fins lucrativos PR 2 1,8221 2

2015 Faculdade Cândido Rondon Privada com fins lucrativos MT 1 1,8235 2

2015 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CLEVELÂNDIA Privada sem fins lucrativos PR 3 1,8238 2

2015 FACULDADE DE AGUDOS Privada sem fins lucrativos SP 3 1,8264 2

2015 FACULDADE SUL-AMERICANA Privada com fins lucrativos GO 6 1,8277 2

2015 FACULDADE CENECISTA DE RIO BONITO Privada sem fins lucrativos RJ 1 1,8310 2

2015 FACULDADE AUM Privada com fins lucrativos MT 4 1,8339 2

2015 FACULDADE DO NORDESTE DA BAHIA Privada com fins lucrativos BA 1 1,8340 2

2015 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA Privada sem fins lucrativos PI 3 1,8365 2

2015 FACULDADE SÃO SALVADOR Privada com fins lucrativos BA 6 1,8369 2

2015 FACULDADE VASCO DA GAMA Privada sem fins lucrativos BA 6 1,8394 2

2015 Faculdade Presidente Antônio Carlos de Itanhandu Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 2 1,8415 2

2015 INSTITUTO MARANHENSE DE ENSINO E CULTURA Privada sem fins lucrativos MA 3 1,8441 2

2015 FACULDADE RAÍZES Privada sem fins lucrativos GO 1 1,8450 2

2015 INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação DF 2 1,8468 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA DO VALE DO IVAÍ Privada com fins lucrativos PR 1 1,8501 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E DE TECNOLOGIA Privada sem fins lucrativos RO 4 1,8507 2

2015 INSTITUTO SUPERIOR DO LITORAL DO PARANÁ Privada sem fins lucrativos PR 6 1,8511 2

2015 FACULDADE DE BAURU Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação SP 3 1,8535 2

2015 FACULDADE EDUCACIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO Privada com fins lucrativos PR 1 1,8546 2

2015 FACULDADE DE CAFELÂNDIA Privada com fins lucrativos PR 1 1,8564 2

2015 FACULDADE TEOLÓGICA BATISTA EQUATORIAL Privada sem fins lucrativos PA 1 1,8565 2

2015 INSTITUTO CUIABÁ DE ENSINO E CULTURA Privada sem fins lucrativos MT 8 1,8582 2

2015 FACULDADE DE HORTOLÂNDIA Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação SP 3 1,8604 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE PIRACICABA Privada com fins lucrativos SP 3 1,8642 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS DE DIAMANTINO Privada com fins lucrativos MT 2 1,8656 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA SÃO FRANCISCO Privada com fins lucrativos SP 3 1,8656 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS DE PARAÍSO DO TOCANTINS Privada com fins lucrativos TO 1 1,8659 2

2015 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE BARRETOS Privada com fins lucrativos SP 2 1,8675 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO SUL DE MINAS – FACESM Privada sem fins lucrativos MG 3 1,8676 2

2015 FACULDADE PRUDENTE DE MORAES Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil SP 3 1,8686 2

2015 FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS Privada com fins lucrativos MA 3 1,8690 2

2015 FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FAETERJ Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual RJ 1 1,8714 2

2015 FACULDADE MESSIANICA Privada sem fins lucrativos SP 1 1,8718 2

2015 FACULDADE SALESIANA DE SANTA TERESA Privada sem fins lucrativos MS 2 1,8757 2

2015 FACULDADE PARAÍSO Privada com fins lucrativos RJ 9 1,8762 2

2015 FACULDADES INTEGRADAS DE JACAREPAGUÁ Privada sem fins lucrativos RJ 2 1,8765 2

2015 FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR SANTA BARBARA Privada sem fins lucrativos SP 4 1,8771 2

2015 FACULDADE VIZINHANÇA VALE DO IGUAÇU Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal PR 3 1,8773 2

2015 FACULDADE DO SERTÃO BAIANO Privada com fins lucrativos BA 2 1,8798 2

2015 FACULDADE DE MATO GROSSO Privada com fins lucrativos MT 2 1,8816 2

2015 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ELVIRA DAYRELL Privada com fins lucrativos MG 6 1,8842 2

2015 FACULDADE DE DIREITO DO VALE DO RIO DOCE Privada sem fins lucrativos MG 1 1,8895 2

2015 FACULDADE ANHANGUERA DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO Privada com fins lucrativos SP 6 1,8905 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA ALFA DE UMUARAMA Privada com fins lucrativos PR 2 1,8910 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA JARDIM Privada com fins lucrativos SP 1 1,8935 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS ALVES FORTES Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal MG 3 1,8936 2

2015 FACULDADE JK – ASA NORTE Privada com fins lucrativos DF 3 1,8957 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC RIO Privada sem fins lucrativos RJ 5 1,8966 2

2015 FACULDADE FOZ DO IGUAÇU Privada sem fins lucrativos PR 1 1,8972 2

2015 FACULDADE TEOLÓGICA BATISTA ANA WOLLERMAN Privada sem fins lucrativos MS 1 1,8977 2

2015 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual ES 1 1,9006 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS BARÃO DE JUNDIAÍ Privada sem fins lucrativos SP 2 1,9078 2

2015 FACULDADE HSM Privada com fins lucrativos SP 1 1,9080 2

2015 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE Privada sem fins lucrativos PE 1 1,9093 2

2015 FATEC ARTHUR AZEVEDO – MOGI MIRIM Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual SP 1 1,9102 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS DE GARANHUNS Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal PE 1 1,9107 2

2015 FACULDADE CAMPO GRANDE Privada sem fins lucrativos MS 6 1,9111 2

2015 FACULDADE JAUENSE Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil SP 2 1,9130 2

2015 Faculdade Presidente Antônio Carlos de Itabirito Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 1 1,9147 2

2015 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAPÁ Privada com fins lucrativos AP 3 1,9147 2

2015 FACULDADE FLEMING Privada sem fins lucrativos SP 5 1,9162 2

2015 INSTITUTO UNIFICADO DE ENSINO SUPERIOR OBJETIVO Privada sem fins lucrativos GO 9 1,9171 2

2015 FACULDADE DE EDUCAÇÃO ACRIANA EUCLIDES DA CUNHA Privada sem fins lucrativos AC 1 1,9185 2

2015 Faculdade IBGEN Privada com fins lucrativos RS 3 1,9200 2

2015 FACULDADE EVANGÉLICA DE SALVADOR Privada sem fins lucrativos BA 1 1,9200 2

2015 FACULDADE ANHANGUERA DE VALPARAÍSO Privada com fins lucrativos GO 3 1,9219 2

2015 FACULDADE ZACARIAS DE GÓES Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil BA 5 1,9222 2

2015 FACULDADE PAULISTA DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO Privada com fins lucrativos SP 1 1,9224 2

2015 FACULDADE DE INFORMÁTICA LEMOS DE CASTRO Privada sem fins lucrativos RJ 1 1,9230 2

2015 FACULDADES INTEGRADAS SOARES DE OLIVEIRA Privada sem fins lucrativos SP 1 1,9238 2

2015 FACULDADE BEZERRA DE ARAÚJO Privada com fins lucrativos RJ 4 1,9240 2

2015 FACULDADE SANTO AUGUSTO Privada com fins lucrativos RS 3 1,9255 2

2015 FACULDADE PARANAPANEMA Privada com fins lucrativos PR 1 1,9261 2

2015 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E LETRAS Privada sem fins lucrativos PR 10 1,9274 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA Privada com fins lucrativos PR 3 1,9276 2

2015 FEFISA – FACULDADES INTEGRADAS DE SANTO ANDRÉ Privada com fins lucrativos SP 3 1,9280 2

2015 FACULDADE BATISTA DE MINAS GERAIS Privada sem fins lucrativos MG 5 1,9283 2

2015 FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE SERRA TALHADA Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal PE 1 1,9284 2

2015 FACULDADES INTEGRADAS IPEP Privada sem fins lucrativos SP 5 1,9288 2

2015 CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES APRENDIZ Privada com fins lucrativos MG 1 1,9293 2

2015 FACULDADE PASCHOAL DANTAS Privada sem fins lucrativos SP 3 1,9301 2

2015 FACULDADE CENECISTA DE NOVA PETRÓPOLIS Privada sem fins lucrativos RS 2 1,9308 2

2015 INSTITUTO BATISTA DE ENSINO SUPERIOR DE ALAGOAS Privada sem fins lucrativos AL 2 1,9331 2

2015 Faculdade JK Sobradinho Privada com fins lucrativos DF 3 1,9341 2

2015 FACULDADE DE SAÚDE DE PAULISTA Privada sem fins lucrativos PE 1 1,9342 2

2015 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO VALE DO RIO GRANDE Privada com fins lucrativos SP 1 1,9350 2

2015 FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI FLORIANÓPOLIS Privada sem fins lucrativos SC 3 1,9352 2

2015 FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITA Privada sem fins lucrativos PR 4 1,9361 2

2015 Faculdade Presidente Antônio Carlos de Itabira Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 1 1,9365 2

2015 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO Privada sem fins lucrativos SP 2 1,9388 2

2015 FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS Privada sem fins lucrativos MG 9 1,9395 2

2015 ESCOLA SUPERIOR DE MARKETING Privada sem fins lucrativos PE 2 1,9407 2

2015 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal PE 5 1,9440 2

2015 FACULDADE CENECISTA DE SETE LAGOAS Privada sem fins lucrativos MG 2 1,9446 2

2015 FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR KM 125

