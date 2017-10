As principais ameaças digitais no Brasil em 2017

Ransomware é a praga virtual mais frequente no país

Uma pesquisa recente do TrendMicro revelou que o Brasil é o segundo país que mais sofre com ataques de ransomware – programa que ‘sequestra’ arquivos e só liberam mediante um resgate. Estados unidos está no topo do ranking que investigou o comportamento de malwares em 15 países nos primeiros 6 meses de 2017. Enquanto o Brasil apresenta uma taxa de ataques de 12%, a fatia dos EUA é de 15%.

Além do ransomware, as ameaças mais frequentes no Brasil são aplicativos mobile maliciosos, adware, exploit kits, malware e online banking malware.

De acordo com o site ‘TecMundo’, ataques do tipo adware – que exibe automaticamente uma grande quantidade de propagandas sem a permissão do usuário – também são frequentes no Brasil.

“O Adware mais visto em atividade no Brasil é o OpenCandy: a Trend Micro detectou mais de 12 mil casos durante o período analisado. O principal problema desse adware é que, durante sua execução, pode ser instalado um spyware ou pode tornar a instalação de programas do PC da vítima, mais lentos”, disse texto da pesquisa.

O malware mais difundido atualmente é o Worm Downad (também conhecido como Conficker e Kido) que afeta o sistema Windows. Neste caso, o Brasil é líder dos países mais infectados, com cerca de 20 mil casos detectados

