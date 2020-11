As Testemunhas de Jeová iniciam uma campanha mundial

Durante o mês de novembro de 2020, as Testemunhas de Jeová no mundo todo vão distribuir a revista A Sentinela com o tema “O que é o Reino de Deus?”. Pessoas de diferentes crenças têm procurado a resposta a essa pergunta já por centenas de anos. As Testemunhas de Jeová vão distribuir essa revista para o público em geral, donos de empresas e estabelecimentos comerciais e autoridades do governo locais e nacionais. Para obedecer aos protocolos de saúde, serão usados métodos seguros durante esta campanha, como distribuir a revista e fazer visitas por meios eletrônicos.

Muitas pessoas oram para que o Reino de Deus venha, mas muitas vezes se perguntam o que ele é, quando virá e o que fará. Essa revista mostra como essas perguntas são respondidas de forma muito clara na Bíblia. Temos certeza de que as promessas da Bíblia sobre o Reino de Deus darão aos leitores consolo e a esperança de que o mundo vai ficar livre da dor e do sofrimento.

Uma cópia eletrônica em mais de 300 idiomas está disponível no site oficial das Testemunhas de Jeová, jw.org. (Acesse: BIBLIOTECA > Revistas).

Foto: Testemunhas de Jeová Brasil

Por: Ricardo Martins – Porta-voz [regional] das Testemunhas de Jeová/ Claudinho Leite

