Asfalto avança na Avenida Orival Prazeres obra será entregue nos próximos dias

A empresa PAVIENGE responsável pela execução da obra na Avenida Orival Prazeres em Novo Progresso está concluindo a obra de recuperação e pavimentação da Avenida.

Avenida Orival Prazeres esta as margens da rodovia BR 163 no perímetro urbano numa extensão de 5km de Norte a sul – é importante via de acesso da cidade. A recuperação da terraplanagem danificada já foi concluída, a colocação do asfalto já está sendo finalizada para que a obra seja entregue na próxima semana. ´

Trabalhadores da empresa já fazem o levantamento topográfico da Avenida Isaias Antunes onde também receberá as melhorias.

As avenidas, recuperadas será uma alternativa para a rota para quem entra e sai da cidade sem precisar usar a rodovia que tem transito intenso nesta época do ano.

O prefeito Macarrão chegou de viagem e passou pela obra para acompanhar de perto a colocação do asfalto nos últimos trechos da via. “Sempre que posso, passo por essa obra para vistoriar seus avanços. Várias obras também serão iniciadas de pavimentação de vias publicas dentro da cidade e entregue, ainda na minha gestão”, comentou.

