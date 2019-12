Asfalto da BR-163 beneficia Novo Progresso como rota de turismo de Alter do Chão

Com a pavimentação do último trecho da rodovia Cuiabá/Santarém [BR-163], entre Novo Progresso e Moraes Almeida, distrito de Itaituba, os Brasileiros se conectam pela rodovia até Santarém e as praias do Tapajós, criando uma nova rota nacional para o turismo.

A conclusão da BR-163, é considerada uma obra emblemática para Novo Progresso pela importância para o acesso rodoviário no desenvolvimento do turismo e fomento ao setor agropecuário. Observamos que com essa logística, fortalece a atividade turística e, principalmente, agrega valor a essa indústria sem chaminé, trazendo inúmeros visitantes para o município e ao Estado do Pará em especial a cidade de Santarém que tem a cobiçada Alter do Chão…

Uma nova opção para o setor hoteleiro e gastronomia em Novo Progresso, os empresários desse segmento podem apostar em melhorias na infraestrutura para alavanca o setor. Novo Progresso é caminho que liga os principais portos [Miritituba/Santarém] para escoar grãos e os destinos turísticos das Praias em Santarém.

A exemplo do empresário Minero Alberto Tomé Souza, de 59 anos , vem muitos anos planejando esta viagem até Santarém, após confirmar via telefone com o Jornal Folha do Progresso, que a rodovia estava pavimentada no trecho de atoleiros, mudou a roda do Nordeste para Santarém, “paramos em Sinop no Mato Grosso e em Novo Progresso com este destino, pernoitaremos aqui e seguiremos viagem pela manhã,relatou.

“A conclusão do asfalto da BR -163, que era um sonho de 30 anos, vai proporcionar avanços para Novo Progresso”.

O prefeito de Novo Progresso,Ubiraci Soares (Macarrão-PSC), destacou as ações do Governo do Estado para assegurar investimentos na saúde e pavimentação de ruas, precisamos a reestruturação do aeroporto local e os novos voos diários com centros emissores de turistas, para alavanca de vez nossa cidade com este acesso,disse. Também citou a conclusão da Escola Técnica para tornar a cidade referencia na educação. Vamos receber a Ferro-Grão, uma nova rede de transmissão de energia, obras que vai gerar emprego e renda ,abrindo oportunidade para os investidores virem até nossa cidade,comentou.

“As perspectivas para os próximos anos são as melhores possíveis, principalmente porque contamos com o comprometimento do nosso governador Helder Barbalho (MDB) com Novo Progresso e região”, disse o prefeito. “Nunca tivemos tantos investimentos, como agora, em setores essenciais, exemplo da infraestrutura. A pavimentação de ruas, aparentemente uma obra simples, é da maior importância. Hoje as ruas da cidade estão melhorando gradativamente, vamos trabalhar para levar pavimentação até os bairros,concluiu Macarrão.

Na chuva, ninguém passava

A conclusão do asfalto da BR-163, depois de quase tês décadas, trouxe um novo alento também a quem produz na região. Exemplo do pecuarista João Piran, de 54 anos, dono da fazenda “Estância Medianeira” , fundada na década de 80. “Isso aqui era um atoleiro, a gente passava a noite puxando caminhão com trator”, lembra. “O asfalto era um sonho antigo, vai animar o produtor e baixar o frete.”

Ao longo do trecho da Cuiabá/Santarém , entre Guarantã do Norte no Mato Grosso até Novo Progresso no estado do Pará, prosperam fazendas de gado e agora de soja.

“Se chovia, ninguém passava na rodovia, os turistas tinham que desviar por Belém, via Transamazonica para chegar até Santarém ,outra tortura no inverno amazônico e muitos se perdiam, desistiam da viagem”, lembra.

