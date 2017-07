Assaltante de banco foragido de Santarém é preso no distrito de Vila Isol

Policiais militares de Novo Progresso prenderam nesta quarta-feira, no distrito de Vila Isol em Novo Progresso, “José Lindomar de Souza Silva”, de acordo com a polícia, integrante de uma quadrilha especializada em assaltos a banco e foragido de alta periculosidade. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Policia Civil de Novo Progresso.

Foragido da Justiça desde março de 2016, possui contra ele mandado de prisão na comarca de Santarém, por assalto a banco,formação de quadrilha e corrupção de menores, onde consta na lista do livro dos “alvos prioritários”, devido à sua alta periculosidade.

Conforme relatos do major Alexandre a troca de informações com a PM da cidade de Rurópolis foi possível chegar até a prisão do foragido no distrito de Vila Isol (Km 1000) em Novo Progresso.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com Fotos Policia Militar.

