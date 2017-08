Assaltante de bancos morre em troca de tiros com a polícia

Na madrugada deste sábado (19), um assaltante foi morto em troca de tiros com policiais civis do Maranhão e do Pará, no bairro Bom Jesus, no município de Salinópolis, nordeste paraense. Jorge Marques Junqueira foi morto durante a operação para cumprimento de mandado de prisão preventiva expedida pela Justiça maranhense por assalto a bancos.

A ação foi coordenada pela Superintendência Estadual de Investigação Criminal (SEIC) da Polícia Civil do Maranhão, juntamente com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Deram apoio à ação cumprimento de mandado, policiais militares de Salinópolis e do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar.

Conhecido como “Machinha”, o assaltente nasceu em Iperatriz, no Maranhão. Jorge era alvo de investigação por ter participado de vários assaltos à agências bancárias, como no município de São Geraldo do Araguaia e, também, à empresa de transportes de valores Prossegur em setembro de 2016, em Marabá, ambas no sudeste paraense.

Durante a ação policial, um investigador do serviço de Inteligência da Polícia Civil do Maranhão acabou sendo baleado. Após os primeiros socorros, o agente foi transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, por meio de um helicóptero do Grupamento Aéreo da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O policial será submetido a uma intervenção cirúrgica. A Diretoria de Atendimento ao Servidor da Polícia Civil já disponibilizou uma assistente social para acompanhar o investigador no HMUE.

VELÓRIO

Jorge Junqueira morava há um mês em Salinópolis. Por ser foragido da Justiça maranhense, o criminoso não pôde participar do velório da companheira, em Imperatriz, conhecida como Aline Lucas. A mulher teria morrido de causas naturais. Contudo, de acordo com informações da Polícia, comparsas de Jorge teriam transportado o corpo até Salinópolis, para que ele pudesse velar também o corpo da esposa, que também teria participado ao assalto da Prossegur.

