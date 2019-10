Assaltante de Novo Progresso é preso com comparsa pela policia militar de Miritituba e Campo Verde

Policia MIlitar prende em Campo Verde dupla acusados de assaltos em Miritituba

(Foto:Divulgação Policia) -Policiais militares de Campo Verde e Miritituba prendem dupla acusada de assaltos em Miritituba.

A Policia Militar destacamento de Miritituba e Campo Verde distrito de Itaituba prenderam na madrugada deste sábado (5), duas pessoas acusadas de assalto no distrito de Miritituba.

Segundo a Policia Militar, a abordagem aconteceu por volta das 02h00mn deste sábado, na ponte do km 25 na rodovia transamazônica, foram interceptadas dois indivíduos os quais estavam em uma moto Honda Tornado de cor Laranja, sem placa com eles uma mochila com uma pistola ponto 40, eles são acusados de assalto em Mirititutba.

Na abordagem foi preso morador de Novo Progresso Francisco Neto Felix e Jean Carlos Ferreira morador do distrito de Caracol em Itaituba.

Os dois foram entregues para Policia Civil de Itaituba para providencias.

Mais Envolvidos

Segundo a Policia Militar mais dois indivíduos que vinham logo atrás na referida moto Bros roubada da vítima ao perceber a abordagem Policial retornaram e tomando rumo ignorado pelas vicinais.

Que em seguida PPD de MIRITITUBA solicitou apoio da Central PM e a Viatura 1521 a Comando seguiu em apoio aos demais PPDs onde foram realizadas diversas incursões nas vicinais porém os acusados não foram localizados.

Que as buscas continuam sendo feitas. Os acusados foram apresentados na Seccional.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...