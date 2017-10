Assaltante é amarrado em poste depois de receber ‘mata leão’

Um rapaz, de 18 anos, tentou assaltar um estudante, mas recebeu um ‘mata leão’ e foi amarrado em um poste na manhã desta quarta-feira (25), no bairro Caranazal, no município de Santarém, oeste do Pará.

De acordo com a polícia, o suspeito abordou o estudante na saída do colégio, que estava com o celular em mãos. Depois de perguntar se o jovem conhecia uma pessoa chamada Tiago, ele desceu da moto e anunciou o assalto. Nervoso, ele deixou a arma cair e deu brecha para o estudante, que luta capoeira há quatro anos, aplicar um mata leão.

Moradores conteram o assaltante, que foi amarrado em um poste de energia elétrica. O acusado foi levado para a 16ª Seccional da Polícia Civil, onde contou que conseguiu a arma ao trocar por um celular em um site de anúncios.

