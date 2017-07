Assaltante é preso em flagrante após assaltar ponto comercial

O acusado já era conhecido por praticar assaltos e havia sido preso em Uruará por tráfico de drogas

Um homem foi preso logo após ter assaltado um ponto comercial no município de Rurópolis, sudoeste paraense. De acordo com informações da polícia, divulgadas nesta quinta-feira (20), Francisco Pereira Santos Filho, de 43 anos, foi abordado pelos policiais no Km 74 da rodovia Transamazônica.

Ele fazia parte de um grupo que invadiu o estabelecimento. Francisco foi identificado por meio das imagens de câmera de monitoramento existente no local. Após o reconhecimento, várias barreiras foram realizadas ao longo da rodovia. O assaltante foi encontrado no momento em que entrava em uma estrada vicinal. Ao ser abordado pelos policiais, ele portava R$ 2.164 em dinheiro e, mais adiante, foi encontrada a moto utilizada no crime.

Em depoimento, o acusado disse que o comparsa no assalto teria fugido com o dinheiro e o revólver usado no assalto. Francisco é conhecido por praticar assaltos na região, além de já ter sido preso na cidade de Uruará por tráfico de drogas.

O dinheiro recuperado foi entregue aos donos do comércio. Francisco Pereira foi autuado em flagrante por roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo. O preso foi transferido para o presídio regional em Itaituba para responder pelo crime. A investigação vai prosseguir para apurar o envolvimento do preso em outros assaltos na região e localizar os outros assaltantes.

