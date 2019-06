Assaltante é preso pela PM após roubar motocicleta de mototaxista credenciado

(Foto:Reprodução)-A Polícia Militar foi acionada por volta de 14h15 de terça-feira(18) com a informação de que um mototaxista autorizado teria sido vítima de assalto, na avenida Moaçara, bairro da Floresta, em Santarém.

O criminoso roubou a motocicleta do trabalhador, de marca/modelo Yamaha YBR e placa OFO 0775. Em ato contínuo prosseguiu-se com as diligências nas áreas próximas ao crime, quando minutos depois, no bairro Aeroporto Velho, os militares lograram êxito na prisão do suspeito, identificado como Alex Junior Fadoul Lemos.

Ainda de acordo com a polícia, o veículo roubado também foi recuperado. O preso foi apresentado ao delegado plantonista da 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém.

RG 15 / O Impacto

