Assaltante morre em troca de tiros com policiais do Grupo Tático

A onda de violência está sem controle em Santarém, com assassinatos, assaltos e acidentes de trânsito.

Por volta das 14 horas desta terça-feira (10) policiais do Grupo Tático Operacional(GTO) entraram em ação para conter um assalto às proximidades da Prefeitura e Câmara Municipal de Santarém. Dois assaltantes tomaram de assalto uma funcionária da Câmara Municipal de Santarém, quando a mesma saia do trabalho e se dirigia à sua residência, pela Avenida Anysio Chaves, às proximidades da Travessa Afonso Pena.



Um dos assaltantes preso pela Polícia

Os dois assaltantes foram perseguidos pelo vereador Ney Santana que passava no instante da abordagem da dupla. Na tentativa de fuga, os dois assaltantes, que estavam em uma moto, caíram em um barraco às proximidades da UBAM. A dupla de assaltantes também bateu em um carro de um oficial da PM, que logo acionou policiais do Grupo Tático Operacional.

Segundo informações, um dos assaltantes foi quase linchado por populares que se aglomeravam no local. O outro assaltante tentou fugir com uma arma em punho, porém, teria sido baleado. As informações que chegaram agora à nossa reportagem são de que o assaltante, identificado como Carlos Henrique Lira Cardoso Almeida, de 21 anos, não resistiu e foi a óbito no PSM.

Fonte: RG 15/O Impacto

