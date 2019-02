Assaltantes arrombam caixa eletrônico de agência bancária em Altamira, no Pará

Bandidos arrombam caixa eletronico em Altamira

Crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 8. Banco não informou a quantidade de dinheiro que foi roubada.

Assaltantes invadiram uma agência do Banco do Brasil e arrombaram um caixa eletrônico na madrugada desta sexta-feira (8), em Altamira, sudoeste do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos utilizaram um maçarico para abrir um buraco no caixa eletrônico e levar o dinheiro. O Banco do Brasil não informou a quantidade de dinheiro que foi roubada. O Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves esteve no local e constatou que a porta da agência bancária não estava trancada durante a madrugada.

Por G1 PA — Belém

08/02/2019 16h08 Atualizado há uma hora

