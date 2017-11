Assaltantes continuam fazendo vítimas pelas ruas de Novo Progresso

Dois criminosos armados assaltaram, na noite deste domingo (05), um posto de revenda de combustível na Avenida Jamanxim em Novo Progresso.

Eles entraram no estabelecimento com duas motocicletas, um deles se dirigiu ao caixa com revolver em punho e levou R$370 (trezentos e setenta reais ) e fugiram rumo ignorado.

Conforme a descrição dos atendentes do Posto Figueira, os dois criminosos estavam em motocicletas, um deles em uma moto HONDA/Broz de cor preta o outro em uma HONDA/Titan de cor vermelha, os dois trajavam calça jeans e camisa xadrez vermelho, e fugiram rumo ignorado.

A Policia Militar foi chamada, fez busca em diligência para tentar encontrar os criminosos, mas foi sem sucesso.

Assaltos

Diariamente, vítimas de assalto procuram a delegacia de Novo Progresso para registrar a ocorrência e pedir providências. Na noite deste sábado (04), um lanche na área central da cidade foi vitima de assalto, durante a semana quatro pessoas foram alvos de assaltantes, com destaque para roubo de aparelho celular e motocicletas.

Muitos casos não chegam até o conhecimento da policia, eles ameaçam caso a vitima faça ocorrência e reconhecimento. De acordo com uma vítima que repassou a ocorrência do roubo para o Jornal Folha do Progresso, eles do nada surgem e roubam e fogem em alta velocidade com suas motocicletas. Segundo ela, as pessoas que estavam na rua entraram correndo em lojas e residências para se abrigarem.

Neste mesmo final de semana Agencia do Banco do Brasil foi alvo dos criminosos, eles arrebentaram a porta de aceso ao banco e roubaram um montante em dinheiro e tentaram abrir o cofre com maçarico. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e os bandidos fugiram rumo ignorado. Até fechamento desta edição ninguém foi preso suspeito deste assalto. O montante roubado do banco não foi divulgado pela agencia que é única do Banco do Brasil em Novo Progresso.

