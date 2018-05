Assaltantes destroem agência bancária após explosão de caixas eletrônicos em MT

De acordo com informações da Polícia Militar e da Polícia Civil, quatro pessoas armadas chegaram ao local em um veículo e explodiram os terminais bancários.

Assaltantes explodiram caixas eletrônicos da agência do Bradesco na madrugada desta terça-feira (8) na cidade de Alto Taquari, a 509 km de Cuiabá.

De acordo com informações da Polícia Militar e da Polícia Civil, quatro pessoas armadas chegaram ao local em um veículo e explodiram os terminais bancários.

Eles fugiram e não foram encontrados até o início da manhã desta terça-feira. A Polícia Civil informou que identificou que os assaltantes estavam em um Uno, de cor branca.

O assalto, seguido da explosão dos caixas eletrônicos, ocorreu às 2h30 (horário de Mato Grosso).

Ainda não se sabe o valor levado pelos ladrões. Moradores relataram que ouviram disparos na fuga da quadrilha.

A estrutura do banco ficou destruída após o ataque.

As autoridades locais pediram reforços das polícias de Mato Grosso do Sul e Goiás.

Assalto em 2017

Há mais de um ano assaltantes armados explodiram caixas eletrônicos, arrombaram um cofre e furtaram armas da agência da Caixa Econômica Federal em Alto Taquari. Três pessoas foram presas naquela ocasião.

