Assaltantes fortemente armados explodem agência em Abel Figueiredo no Pará

Grupo já chegou atirando e explodiu caixas eletrônicos. Pessoas que estavam na rua e vigilante foram feitos reféns.

rupo de nove homens fortemente armados invadiu e explodiu uma agência do Banpará em Abel Figueiredo, no sudeste do Pará. O assalto foi na madrugada deste domingo (13), por volta das 1h. Cerca de 8 pessoas que estavam na rua foram feitas reféns. Vigilante foi rendido.

Um dos reféns foi baleado na perna e, segundo a polícia, está consciente. Ele foi encaminhado ao hospital da cidade com estado de saúde estável.

Todos os reféns já foram liberados na saída da cidade, no sentido de Rondon do Pará, município vizinho. Os criminosos seguiram por um ramal que dá acesso ao Maranhão.

Segundo informações da polícia, os assaltantes já chegaram atirando de dentro de uma caminhonete Triton branca. Eles explodiram caixas eletrônicos e o cofre da instituição.

Após as explosões, os criminosos saíram do local levando o vigilante rendido em cima do para-brisas da caminhonete e os outros reféns em pé nas portas e carroceira do veículo. Houve troca de tiros entre os bandidos e policiais militares.

Um pastor, que estava saindo de uma vigília, foi feito refém e teve o carro usado na fuga dos criminosos. O veículo dele foi abandonado próximo à saída da cidade.

O G1 entrou em contato com a assessoria da agência e aguarda mais informações.

As investigações e buscas aos criminosos é feita pelas polícias Civil e Militar. Uma equipe da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos (DRRB), que pertence à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) desembarcou em Marabá e já está em Abel Figueiredo para assumir as investigações.

O banco foi isolado para passar por perícias e auditorias para verificar os valores subtraídos.

Por G1 PA, Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...