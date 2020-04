Assaltantes invadem agência bancária em Marabá e arrombam caixas eletrônicos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Bandidos assaltaram uma agencia bancária do Banco da Amazônia, em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo informações da Polícia Civil, pelo menos três homens teriam invadido a agencia na madrugada desta quarta-feira (15), por volta de 1h da madrugada. Eles teriam agido dentro da agencia por pelo menos duas horas.

