Assaltantes invadem e levam terror à escola estadual no Tapanã/Pará

Não se sabe quantos alunos ou funcionários foram roubados ou se houve algum ferido no roubo. Representantes do Sintepp checam detalhes sobre o incidente.

De acordo com informações iniciais, os criminosos invadiram a escola por volta das 14h30. Por causa da greve dos professores estaduais, poucas turmas tinham aula no momento da ação criminosa.

A escola estadual Padre Francisco Berton, localizada no bairro do Tapanã, em Belém, foi invadida por assaltantes na tarde desta terça-feira (22). O caso foi confirmado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública (Sintepp) de Belém.

